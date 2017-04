Michel Preud’homme kan opgelucht ademhalen. Zijn selectie wordt al een tijdje geteisterd door veel blessureleed, maar nu kreeg de geplaagde coach goed nieuws. José Izquierdo, Jelle Vossen en Lior Refaelov zijn fit en zitten in de selectie.

Vossen viel uit tegen Gent. Foto: Photo News

Dat laat de club zondagnamiddag weten via de officiële kanalen. Club Brugge neemt het maandag op tegen Zulte Waregem. Na de één op zes in de eerste twee wedstrijden van deze Play-offs is dit een opsteker voor de regerende landskampioen.