Onthutsend! Fans Bastia vallen spelers van Lyon aan tijdens opwarming

Enkele spelers van Olympique Lyon werden zondag voorafgaand aan de uitwedstrijd in Bastia aangevallen door supporters van de thuisploeg. Fans van Bastia liepen tijdens de opwarming het veld op, waarna de spelers van OL wegvluchten naar de kleedkamers. De wedstrijd van de 33e speeldag in de Franse Ligue 1 ging door het tumult bijna een uur later van start.

Enkele tientallen fans van Bastia zochten de confrontatie op met doelman Mathieu Gorgelin. Tijdens de warming-up sprongen de supporters over de reclameborden het veld op en trapten ze enkele ballen naar doel. Gorgelin maande de Corsicaanse fans aan het veld te verlaten, ook Memphis Depay probeerde hen opnieuw naar de tribunes te sturen. Steeds meer supporters en Lyon-spelers mengden zich in de discussie en de gemoederen raakten verhit. Vooral Gorgelin was kop van jut.

Bastia supporters attack the Lyon players during their pre-match warm up. pic.twitter.com/scQfCXrIez — Squawka News (@SquawkaNews) 16 april 2017

De Corsicanen zochten de confrontatie op en deelden slagen en trappen uit aan de spelers van Lyon. Middenvelder Jordan Ferri beantwoordde de vijandigheden met een schop. De stewards en de staf van Lyon kwamen tussenbeide en begeleidden de spelers opnieuw naar de kleedkamers. De supporters, die ook met ballen gooiden naar de Lyon-spelers, achtervolgden hen, maar de toegang tot de spelerstunnel werd tijdig geblokkeerd. Stewards dreven de fans nadien opnieuw naar de tribunes. Even leek de competitiewedstrijd op het eiland Corsica afgelast te gaan worden, maar de aftrap werd omstreeks 18u00 met bijna een uur vertraging alsnog gegeven.

Ongeregeldheden in heenwedstrijd

Bastia verloor op 5 november 2016 de heenwedstrijd in Lyon met 2-1. François Ciccolini, de trainer van de Corsicanen, waarschuwde toen al voor ongeregeldheden in de terugwedstrijd. Ciccolini was gefrustreerd omdat twee van zijn spelers uitgesloten werden.

Foto: AFP

Ook donderdag moest de heenwedstrijd van Lyon tegen Besiktas (2-1) in de kwartfinales van de Europa League met drie kwartier uitgesteld worden door incidenten met supporters. Voorafgaand aan de wedstrijd in het Parc Olympique Lyonnais waren tientallen fans op het veld gevlucht, nadat er projectielen en vuurwerk in hun tribunevak waren geworpen. Supporters van beide clubs raakten op de tribunes ook slaags met elkaar. Ook buiten het stadion vonden er voor de aftrap ongeregeldheden plaats tussen Turkse voetbalfans en de Franse ordediensten.