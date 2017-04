Draaiend restaurant wordt 5-jarige jongen fataal

Een vijfjarige jongen is op een vreselijke manier om het leven gekomen in een draaiend restaurant in het Amerikaanse Atlanta.

De ouders van de kleuter maakten van het paasweekend gebruik om gezellig te gaan eten met hun zoontje in het Sun Dial Restaurant in Atlanta. Dat restaurant is bijzonder: er zijn tal van draaiende platformen, waardoor het wel eens het draaiende restaurant genoemd wordt.

Toen de jongen eventjes ronddwaalde in het restaurant - “zoals kinderen doen”, aldus de politie - kwam hij echter met zijn hoofd vast te zitten tussen een muur en een tafel op een platform. Hij werd doodgedrukt.