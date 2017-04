Vanderhaeghe misnoegd na nederlaag: “Ik heb wel ervaren spelers, maar geen smeerlappen”

KV Oostende moest zijn meerdere erkennen in Anderlecht. Dankzij een flits van Hanni werd het 0-1, alweer geen zege voor Oostende. Trainer Yves Vanderhaeghe was teleurgesteld en hekelde de stevige speelstijl van Anderlecht. “Dimata werd meerdere keren onder de grond gestoken.”

De voormalige speler van paars-wit stak zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. “Aan de complimenten van Weiler heb ik niets, ik wil resultaten behalen. Dat is vandaag niet gebeurd door één flits, waar we te zwak verdedigen. Hanni mag daar zomaar meerdere spelers dribbelen. We waren vandaag misschien te braaf”, klonk het voor de camera’s. “Dimata werd meermaals onder de grond gestoken. Er had voor de rust al een rode kaart kunnen vallen. Het was ook geen penalty voor ons, dan moeten we hem niet hebben en missen we die. We waren te braaf en te eerlijk. Ik heb wel ervaren spelers, maar geen smeerlappen. Ik probeer dat wel een beetje erin te slepen, maar Anderlecht ging erover. Ik heb heel wat ellebogen gezien. Er staan continu camera’s op mij gericht, maar die zouden beter ingezet worden om te filmen wat er op het veld gebeurt.”

Dimata werd inderdaad enkele keren hard aangepakt door Kara en Spajic. “Misschien speelt hij het niet goed uit en moet hij nog veel leren. Soms moet hij sneller kaatsen of ineens wegdraaien, in de ruimte. Nu zoekt hij teveel het duel en dan zitten ze ertussen. Maar de manieren waarop hij werd afgestopt waren overdreven”, aldus een boze Vanderhaeghe. Toen de coach een tweede maal de vraag kreeg of hij ontgoocheld was, raakte hij geïrriteerd. “Daar heb ik al op geantwoord. Jullie vinden dit leuk hé, niet? Ik zou dit stuk het liefst knippen.”

Weiler: “Sterk begonnen”

Anderlecht-trainer René Weiler was uiteraard opgetogen met de zege: “We pakken vandaag opnieuw drie belangrijke punten. Ik vond dat we zeer goed begonnen, de eerste 25 minuten domineerden we. Nadien was er die vreemde situatie vlak voor rust met die strafschop, die er nooit één was. Wij hadden er twee minuten eerder wel één verdiend met Chipciu. Het was belangrijk dat Boeckx redding bracht. Na de pauze startten we uitstekend met een buitengewoon doelpunt van Hanni. Vorige keer hier was het Tielmenas, nu Sofiane. Ik ben tevreden voor hem. We hebben nog enkele kansen gehad om de match te beslissen. Maar we hielden goed stand, ik ben tevreden. Het was belangrijk compact te spelen, zonder daarin te overdrijven. We mogen niet alleen aan verdedigen denken.”

Anderlecht slaagde erin het gevreesde puntenverlies na een Europese wedstrijd te vermijden. “Het toont aan dat roteren ook zijn nut heeft. We staan er zowel fysiek als mentaal goed voor, dat is heel belangrijk. We moeten zo verder doen.”