Luikse fans zijn het beu: “We herkennen ons Standard niet meer”

Standard blijft zwalpen. Ook tegen Union gaf het een zege weg, waardoor de Rouches met een zwakke 2 op 9 aan Play-off 2 zijn begonnen. Nadat eerder al een groep fans de training ging verstoren, stuurt de harde kern nu een communiqué de wereld in. “We lijden nog steeds onder het bewind van Duchâtelet.”

Supportersvereniging Ultras Inferno 1996 is de zwakke prestaties van de club beu en haalt in de brief uit naar het beleid van de club. “Door de huidige situatie en het moeilijke seizoen voelen we ons verplicht te reageren”, openen de supporters het bericht. “Vandaag de dag, terwijl geld de voetbalwereld bepaalt, herkennen wij onze club niet meer. Niemand binnen de club lijkt in staat te zijn om de spirit en waarden van de ploeg, zoals grinta, terug te brengen.”

“Wij willen de ziel van Standard terug, met spelers zoals Ciman, Pocognoli, Carcela, Mpoku en Van Damme. We missen mannen die willen “sterven” op het veld. We wachten op een signaal van het bestuur naar volgende seizoen toe, door een trainer met een klinkende naam te halen.” Daarbij stellen de fans de namen van Preud’homme, Conceiçao en Rednic voor.

En de Ultras halen nog eens uit naar voormalig eigenaar Roland Duchâtelet. “Standard draagt nog steeds de gevolgen van het financiële beleid van Duchâtelet, meer het is nu hoog tijd om keuzes te maken die goed zijn voor het voortbestaan van de club. “Nee” tegen voetbalbusiness, “ja” tegen stabiliteit.”