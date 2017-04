CIJFERS. De koers is van ons: zo dominant is België dit jaar in de voorjaarsklassiekers

Philippe Gilbert bezorgde België met winst de Amstel Gold Race België een zeven op twaalf in de voorjaarsklassiekers. Daarmee beleeft ons land samen met het gezegende wielerjaar 2011 zijn beste voorjaar van deze eeuw. Wanneer we de zeges en de podiumplaatsen van de Belgen tegenover de resultaten van de andere nationaliteiten vergelijken mogen we nu al terecht concluderen: de koers is van ons. Althans toch in de voorjaarsklassiekers.

Zeven voorjaarsklassiekers. Dat is de indrukwekkende balans van onze Belgische renners tot nu toe in 2017. Sinds het begin van deze eeuw deden onze landgenoten het nooit beter. Enkel in het gezegende jaar 2011 stond de zegeteller na de Amstel Gold Race ook op 7. Dat was het jaar waarin Nick Nuyens Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen won, Tom Boonen zegevierde in Gent-Wevelgem, Johan Vansummeren als eerste over de meet kwam in Parijs-Roubaix en Philippe Gilbert de beste was in de Strade Bianche, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Nadien voegde hij daar nog eens de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik aan toe, waardoor de totale teller op 9 kwam te staan. Allicht halen we dat recordcijfer dit voorjaar niet. Tenzij Gilbert, Hermans en Wellens ons volgende week nog flink verbazen.

Noot: als voorjaarsklassiekers telden we mee: Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs, Parijs-Roubaix, Brabantse Pijl en Amstel Gold Race. De Strade Bianche bestaat pas vanaf 2007, dus technisch gezien had België ook in 2000, 2005 en 2006 7 zeges kunnen halen.

In vergelijking met vorig jaar is België alvast aan een boerenjaar bezig. Zeven zeges op twaalf voorjaarskoersen dit jaar, tegenover drie overwinningen in 2016. Zwitserland (Cancellara), Frankrijk (Démare), Australië (Hayman) en Tsjechië (Vakoc) wonnen vorig jaar een klassieker maar blijven voorlopig met lege handen achter.

En als we naar het aantal podiumplaatsen kijken, wordt de Belgische dominantie in het klassieke voorjaar voorlopig nog indrukwekkender. Maar liefst 17 van de 36 podiumplaatsen (bijna 50%) in een voorjaarsklassieker gingen naar een Belg. Bijna een verdubbelingen ten opzichte van 2016. Eerste achtervolger Slovakije (met dank aan Peter Sagan) moet het met maar liefst 13 podiumplaatsen minder stellen.

De podia van alle voorjaarsklassiekers tot nu toe van 2017 en 2016

Omloop Het Nieuwsblad

2017

Greg Van Avermaet (Belg) Peter Sagan (Slovaak) Sep Vanmarcke (Belg)

2016

Greg Van Avermaet (Belg) Peter Sagan (Slovaak) Tiesj Benoot (Belg)

Kuurne-Brussel-Kuurne

2017

Peter Sagan (Slovaak) Jasper Stuyven (Belg) Luke Rowe (Brit)

2016

Jasper Stuyven (Bel) Alexander Kristoff (Noor) Nacer Bouhanni (Fransman)

Strade Bianche

2017

Michael Kwiatkowski (Pool) Greg Van Avermaet (Belg) Tim Wellens (Belg)

2016

Fabian Cancellara (Zwitser) Zdenek Stybar (Tsjech) Gianluca Brambilla (Italiaan)

Milaan-Sanremo

2017

Michal Kwiatkowski (Pool) Peter Sagan (Slovaak) Julian Alaphilippe (Fransman)

2016

Arnaud Demare (Fransman) Ben Swift (Brit) Jurgen Roelandts (Belg)

Dwars door Vlaanderen

2017

Yves Lampaert (Belg) Philippe Gilbert (Belg) Alexey Lutsenko (Kazach)

2016

Jens Debusschere (Belg) Bryan Coquard (Fransman) Edward Theuns (Belg)

E3 Harelbeke

2017

Greg Van Avermaet (Belg) Philippe Gilbert (Belg) Oliver Naesen (Belg)

2016

Michal Kwiatkowski (Pool) Peter Sagan (Slovaak) Ian Stannard (Brit)

Gent-Wevelgem

2017

Greg Van Avermaet (Belg) Jens Keukeleire (Belg) Peter Sagan (Slovaak)

2016

Peter Sagan (Slovaak) Sep Vanmarcke (Belg) Vyacheslav Kuznetsov (Rus)

Ronde van Vlaanderen

2017

Philippe Gilbert (Belg) Greg Van Avermaet (Belg) Niki Terpstra (Nederlander)

2016

Peter Sagan (Slovaak) Fabian Cancellara (Zwitser) Sep Vanmarcke (Belg)

Scheldeprijs

2017

Marcel Kittel (Duitser) Elia Viviani (Italiaan) Nacer Bouhanni (Fransman)

2016

Marcel Kittel (Duitser) Mark Cavendish (Brit) André Greipel (Duitser)

Parijs-Roubaix

2017

Greg Van Avermaet (Belg) Zdenek Stybar (Tsjech) Sebastian Langeveld (Nederlander)

2016

Mathew Hayman (Australiër) Tom Boonen (Belg) Ian Stannard (Brit)

Brabantse Pijl



2017

Sonny Colbrelli (Italiaan) Petr Vakoc (Tsjech) Tiesj Benoot (Belg)

2016

Petr Vakoc (Tsjech) Enrico Gasparotto (Italiaan) Tony Gallopin (Fransman)

Amstel Gold Race

2017

Philippe Gilbert (Belg) Michal Kwiatowski (Pool) Michael Albasini (Zwitser)

2016