OVERZICHT. Waar kan u op paasmaandag terecht?

De kans is groot dat u op paasmaandag voor een gesloten deur staat als u wilt gaan winkelen of naar de bank moet. Kijk hier wat zeker gesloten is en waar u toch nog terecht kan.

Febelfin, de federatie voor de Belgische financiële sector, laat op zijn website weten dat de banken op maandag gesloten zijn. Klanten kunnen wel elektronisch bankieren en terecht in de selfbanks, aan de betaalterminals en de biljettenverdelers.

Postkantoren zijn toe en is er geen post- of krantenbedeling.

De politiediensten blijven altijd bereikbaar, ook op feestdagen, al zijn de bijkantoren gesloten.

Sommige winkels zijn open

Huisvuil wordt niet opgehaald. Morgen, dinsdag, zijn er extra ophalingen om de verloren dag in te halen.

Heel wat winkels zijn dicht. Sommige AD en Proxy Delhaizes en Albert Hein zijn wel open en ook een 570-tal Carrefour winkels. Zoek op de site of jouw winkel in buurt open is en tot hoe laat. Zo bespaar je jezelf een nutteloze verplaatsing. Aldi en Colruyt zijn dicht.

“Wat de kleinhandel betreft zijn vele bakkers open op maandag. Hetzelfde met slagers. Ook heel wat superettes zullen maandagochtend open zijn. Pasen is een feestdag, maar het is geen typisch familiefeest zoals Kerstmis. Vandaar dat veel winkeliers beslissen om toch open te doen”, zegt Sven Nouten van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

Openbare markten gaan wel gewoon door.

Heel wat kledingwinkels, zoals AS Adventure, blijven dicht.

De ZEB Stores zijn wel open op paasmaandag en geven zelfs extra koringen.

Shoppingcentra zoals Wijnegem Shopping zijn gesloten.

Wie toch wil gaan shoppen op paasmaandag kan naar Maasmechelen Village gaan. De winkels zijn open van 10 u. tot 19 u.

Pretparken en dierentuinen zijn uiteraard wel open en verwachten een drukke dag.