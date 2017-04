Vrouw wil nog uitstappen, maar haar twee benen worden afgesneden door verderrijdende trein

Een vrouwelijke passagier in het station van Narbonne, een stad in het zuiden van Frankrijk, heeft haar twee benen verloren, nadat ze op de treinsporen viel bij het uitstappen. Dat meldt de Franse spoorwegmaatschappij SNCF.

“Een ongelukkig ongeval”, aldus de SNCF, de Franse nationale spoorwegmaatschappij. Om 20.30 uur wilde de vrouw donderdagavond toch nog uitstappen, hoewel de trein al vertrekkensklaar was en zichzelf al in gang had gezet.

De andere passagiers die het gevaar van haar beslissing inzagen, probeerden haar nog tegen te houden voor ze uitstapte. Maar de ongelukkige reiziger was vastbesloten om uit de wagon te springen. Ze maakte een zware val op de sporen, terwijl de trein al aan het vertrekken was.

Haar beide benen werden afgesneden en de vrouw was zwaargewond. Het aanwezig treinpersoneel stopte het voertuig meteen en diende de eerste hulp toe. De reiziger werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Montpellier.