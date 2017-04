Bayernpreses Rummenigge verwacht fitte Hummels en Boateng tegen Real

Bayern München wacht bang af of centrale verdedigers Mats Hummels en Jérôme Boateng dinsdag kunnen spelen in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid. Hummels sukkelt met de enkel, Boateng met de adductoren.

Volgens Bayernvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge is er een goeie kans dat beide toppers fit raken voor de clash in Santiago Bernabeu.

“Vanavond legt Mats nog een ultieme test af. Gisteren op training ging alles goed, net zoals bij Boateng”, verklaarde Rummenigge maandag voor de afreis naar Spanje.

Hummels en Boateng trainden zondag apart en hielden het bij individuele loopoefeningen. Als zij afhaken, zal het centrale duo achterin vermoedelijk bestaan uit Joshua Kimmich en David Alaba. Javi Martinez is na zijn uitsluiting in de heenwedstrijd geschorst.

Robert Lewandowski was er vorige week door een schouderblessure evenmin bij tijdens de heenmatch in München, die Bayern met 1-2 verloor. De Poolse topspits hervatte inmiddels de groepstraining en lijkt klaar. “Robert heeft inderdaad weer met de selectie getraind”, bevestigde Rummenigge. “Het is nog even afwachten, maar ik bekijk de zaken niet te pessimistisch.”