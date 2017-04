Belgische bestuurder moet eigen auto uitgraven in Rotterdam en zorgt voor hilariteit op sociale media

Een kortere weg nemen richting McDonald’s. Dat was het plan van deze bestuurder alvorens hij besloot de verkeersregels aan zijn laars te lappen. Ook al was de weg aan de Coolsingel in Rotterdam opengebroken, hij wilde zich toch wagen aan het zand. Maar dat had hij beter niet gedaan...

Hij probeerde nog hobbelig vooruit te geraken, maar strandde uiteindelijk - de ironie - op het zand vlalk voor het politiebureau Doelwater. Daar kon hij geen centimeter meer vooruit.

De agenten wilden nog wel een poging doen, maar hun combi’s en sleepkabels waren niet lang genoeg om de wagen los te krijgen uit de werkomgeving. Ook de takeldienst had geen directe oplossing, aldus de politie van Rotterdam.

De eigenzinnige automobilist besloot dan maar om gisterenavond zelf aan het graven te gaan. Gewapend met een schop probeerde hij zijn wagen uit het zand los te maken.

Een eigenwijze actie van een Belgische automobilist gisteravond laat pal naast het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam is voer voor Belgengrappen op internet. De man zag dat de weg opgebroken was, maar reed toch door en kwam vast te zitten in het zand. “Geen grap”, schrijft de politie. “Hij is er na een aantal uren graven zelf uitgekomen”.

En dat zorgt voor heel wat hilariteit op sociale media. Onder de Instagrampost van de politie zelf nemen heel wat noorderburen de kans om eventjes te lachen met de Belgen. “Echt een Belg”, klinkt het. “Deze Vlaamse zuiderbuur is zich vast aan het voorbereiden op de Dakar Rally”, typt een andere man. Ze laten geen kans liggen om zich ook de Belgische infrastructuur . “Ik snap het nog wel... De Belgische wegen zijn niet echt in een betere staat, hé!”