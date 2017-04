Strijd barst los in ‘Shopping Queens’: “Ik ga ze allemaal in de pan hakken”

In de eerste aflevering van ‘Shopping Queens’, het nieuwe Vijf-programma van Jani waarin vier vrouwen een look moeten samenstellen voor driehonderd euro, worden de dames uitgedaagd op een outfit uit te zoeken die zou passen op een Britse polowedstrijd, eentje waarop Prins Harry aanwezig zou kunnen zijn.

De vier eerste kandidaten Manon (25), Shana (24), Marie (19) en Eline (19) shoppen op drie uur een look bij elkaar en uit en mogen elkaar beoordelen. Of ze lief gaan zijn? Niet overdreven, zo blijkt uit een voorproefje.







“Ik ga ze allemaal in de pan hakken”, zegt de zelfzekere Manon al lachend. “Ken je Boer Zoekt Vrouw? Die doen ze dat ook aan”, zegt Eline wanneer een van de andere kandidates een bandana past. Wie op het einde van de week de meeste punten krijgt van Jani, mag voor duizend euro gaan shoppen.

Vanaf dinsdag 18 april op Vijf. Van dinsdag tot en met vrijdag om 20u35.