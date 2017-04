U17 van Anderlecht uitgeschakeld op prestigieus jeugdtoernooi na strafschoppen

De U17 van Anderlecht is er niet in geslaagd om de finale te bereiken op de Future Cup in Amsterdam. De paars-witte talenten kwamen nochtans 0-2 voor tegen gastheer Ajax in de halve finale, maar de Amsterdammers vochten terug en het werd 2-2. In de strafschoppenreeks trok de Nederlandse ploeg aan het langste einde (4-3).