Dochter Madonna slachtoffer van bodyshaming om okselhaar

Lourdes, de dochter van Madonna, was onlangs met vrienden op vakantie in Miami. Daar lag ze op het strand in bikini, maar ook paparazzi lagen op de loer en konden haar fotograferen. Eén kiekje gaat de wereld rond: daarop is haar okselhaar zichtbaar, wat kritiek uitlokt.

De snedige opmerkingen kwamen binnen nadat de Amerikaanse entertainmentsite Just Jared een foto van Lourdes en haar okselholte online zwierde via Instagram. “Hoe vuil is dit?”, zei een volger. Anderen zijn er dan weer van overtuigd dat ze met okselhaar vast mannen op afstand wil houden en dat ze naar zweet stinkt.

Niet iedereen is genadeloos voor het meisje. “Harige oksel en nog schattiger dan ons allemaal”, aldus een fan. “Wie zegt er dat ze zich zou moeten scheren. Er is geen wet die okselhaar verbiedt. Ga ervoor meisje. Wees jezelf en wees gelukkig”, staat er ook te lezen tussen de gemenere commentaren.

Ook enkele media nemen het op voor de 20-jarige Lourdes. Onder meer Lifestylesite Refinery 29 maakte iedereen erop attent dat mensen nu eenmaal haargroei hebben en riep op om kalm te blijven. Deze week ging ook een blogster viraal die haar lichaamshaar apprecieert. Lees hier haar verhaal.