Ploegmaat Carrasco kampt al twee jaar met ernstige nierproblemen

Atlético Madrid-middenvelder Saul Niguez heeft maandag in de Spaanse krant Marca een opmerkelijk verhaal uit de doeken gedaan. Niguez verklaarde de afgelopen twee jaar te kampen met ernstige nierproblemen en te leven met een katheter.

De ellende begon voor Niguez twee seizoenen geleden in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League bij Bayer Leverkusen (1-0 nederlaag). Niguez moest in die partij nog voor rust het veld verlaten na een klap te hebben gekregen in de nierstreek.

Na afloop van de partij begon hij pas echt last te krijgen. Na meerdere keren te hebben overgegeven en stuiptrekkingen te hebben gekregen, besloot de medische staf Niguez naar het ziekenhuis over te brengen. Daar verbleef hij uiteindelijk vier dagen.

Maar eenmaal terug op het veld verdwenen de problemen niet. Na trainingen en wedstrijden moest de ondertussen 22-jarige middenvelder steeds bloed plassen. Hij besloot dan ook een katheter, een medisch hulpmiddel om urine te draineren van de nier, te laten plaatsen.

Zijn gezondheidsproblemen beletten Niguez niet om te schitteren op het veld. Niguez behield zijn basisplaats in het team van Rode Duivel Yannick Carrasco en stond vorig seizoen nog 120 minuten op het veld in de verloren finale van de Champions League (1-1, na pen. 5-3) tegen stadsrivaal Real Madrid.