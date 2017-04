Festivaltrend voor deze zomer: overal glitters

Het eerste weekend van Coachella is achter de rug en dat betekent dat er, zoals elk jaar, weer beautytrends zijn gelanceerd. Deze zomer draait het volgens stijlvolle bezoekers van het Californische muziekfestival allemaal om glitters. Overal, zo blijkt uit foto’s op Instagram. Een overzicht van de mooiste looks met bling.

Zelf proberen? Breng met een penseeltje wat wimperlijm aan op de plaatsen die je wil accentueren met glitter. Denk aan je jukbeenderen, boven of onder je ogen. Dep er met een sponsje de glitters naar keuze op. Wacht nu op zonnestralen die je helemaal doen shinen. Glitters in het haar? Meng gewoon wat haargel met glitters uit de hobbywinkel en verven maar. Wel even afspoelen voor je gaat slapen - tenzij je een blinkend hoofdkussen niet erg vindt.

