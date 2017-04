Kanye West maakte geen comeback op Coachella, wel als paashaas

Het gonsde van de geruchten dat de Amerikaanse hiphopper Kanye West afgelopen weekend zijn comeback zou maken op het Californische festival Coachella, maar hij verscheen niet op het podium. Thuis maakte hij wél een comeback... als paashaas.

Uit kiekjes van vrouwlief Kim Kardashian blijkt dat Kanye met Pasen in een konijnenpak rond huppelde om zijn kinderen en de kroost van de rest van de beroemde familie te entertainen. De realityster zelf vond het ook zelf heel plezierig en plaatste een kiekje met haar - euh - honeybunny op Instagram.



Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 16 Apr 2017 om 7:16 PDT



Even later

Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 16 Apr 2017 om 7:24 PDT



Het is niet de eerste keer dat Kanye zichzelf van zijn meest pluizige kant laat zien. Ook vorig jaar was hij op het paasfeest van de familie verkleed in een reusachtig konijn. Het pak doet dienst, zoveel is zeker. Intussen is het al van november 2016 geleden dat de ‘Famous’-ster, die zijn haar onlangs blondeerde, heeft opgetreden. Tijdens zijn laatste concert stormde hij van het podium. Later volgden berichten dat hij zich had laten opnemen in de psychiatrie.