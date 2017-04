Het beste van het buitenland: Flitsende Mertens evenaart zijn record, Carrasco scoort tweemaal

Het Nieuwsblad toont u elke week in samenwerking met Eleven Sports het beste van het buitenland. Ook tijdens het paasweekend was het weer smullen op de buitenlandse velden. Zo evenaarde Dries Mertens zijn beste seizoen qua doelpunten, terwijl Roma opnieuw puntenverlies leed. In Spanje leven Barcelona en Real Madrid vol vertrouwen toe naar de Clasico van volgende week, maar ook Carrasco schitterde. In Frankrijk trapte Falcao twee prachtige vrije trappen, hij tekent voor de herontdekking van dit seizoen!

SERIE A (video bovenaan):

Niemand lijkt Juventus nog iets in de weg te kunnen leggen richting een nieuwe landstitel. De Oude Dame heeft al acht punten meer dan eerste achtervolger AS Roma. Gonzalo Higuain scoorde beide doelpunten voor Juve op bezoek bij Pescara, terwijl Roma bleef steken op een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Atalanta.

De titel lijkt weg, maar de strijd om het tweede rechtstreekse Champions League-ticket blijft wel spannend. Napoli nadert tot op twee punten van AS Roma, na de 3-0 zege in eigen huis tegen Udinese. Dries Mertens opende de score voor Napoli en evenaarde zo zijn beste seizoen ooit, in 2011 scoorde hij ook al 27 doelpunten bij PSV.

LA LIGA:

Heel Spanje telt af naar volgende week zondag. Dan staan Real Madrid en Barcelona tegenover elkaar in de zinderende Clásico. Real en Barça wonnen beide hun wedstrijd afgelopen weekend met 3-2, waardoor de kloof drie punten blijft. Al heeft leider Real wel nog steeds een inhaalwedstrijd achter de hand.

Atlético Madrid heeft de derde plek in de stand iets steviger vast. Het won met 3-0 van Osasuna, dankzij twee goals van Yannick Carrasco, en heeft nu drie punten meer dan Sevilla. Carrasco was man van de match, maar liet na een hattrick te scoren. Eén minuut voor affluiten miste hij vanop de stip. Geen verrassing, Atlético faalde dit seizoen al zesmaal vanop de stip...

LIGUE 1:

In de Ligue 1 krijgen we een uiterst spannende titelstrijd. Met nog slechts enkele wedstrijden te gaan strijden Monaco (77 punten), PSG (74 punten) en Nice (73) punten voor de landstitel. Monaco heeft de beste papieren in handen, met — net als PSG — nog een wedstrijd achter de hand. Monaco won met 2-1 van Dijon, dankzij Radamel Falcao. De Colombiaan kwam weer helemaal boven water in Frankrijk en trapte twee prachtige vrije trappen.

Bij PSG rekenden ze ook op een Zuid-Amerikaan voor hun 0-2 zege tegen Angers, Angel Di Maria tekende voor beide goals. Nice is dan weer zeker van een Champions League-ticket voor volgende seizoen, na een 3-1 overwinning tegen Nancy. Nice begon twijfelend, maar won uiteindelijk nog. En dat zorgde ervoor dat de spelers daar luidop begonnen te dromen...