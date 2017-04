Real Madrid zonder Gareth Bale tegen Bayern

Real Madrid kan dinsdag in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Bayern München geen beroep doen op winger Gareth Bale, zo bevestigde Real-coach Zinédine Zidane maandag.

De Welshe international liep vorige week in de heenwedstrijd in München een rechterkuitblessure op, waardoor hij na een uur naar de kant moest en al zeker de terugwedstrijd mist. Met de 1-2 zege uit de heenwedstrijd heeft Real echter een uitstekende uitgangspositie om voor de zevende keer op rij de halve finales te bereiken.

Daarnaast is Bale ook onzeker voor de Clasico van komend weekend tegen FC Barcelona. “Ik hoop dat hij speelklaar geraakt, maar ik kan niets beloven”, vertelde Zidane maandag tijdens zijn persconferentie. “We bekijken het dag per dag en zullen zeker geen risico’s nemen.”

Bale maakte in februari zijn comeback in de Madrileense elf, nadat hij drie maanden buiten strijd was geweest met een enkelblessure.