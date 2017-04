Misverstand in de Premier League: spits is razend op coach na wissel

Shane Long kende niet zijn leukste weekend. De Ierse aanvaller nam het met Southampton op tegen Manchester City. Long startte op de bank en mocht na een uur invallen bij The Saint. Maar amper 20 minuten later haalde trainer Claude Puel de spits alweer naar de kant. De Ier was daar niet mee opgezet en ging uitdagend voor de neus van de Franse manager staan. Achteraf verklaarde Puel dat het om een misverstand ging. Hij dacht at zijn speler een hamstringblessure had, maar daar bleek niets van aan te zijn.

Shane Long gets subbed on at 60' and subbed off after 82'. Cue intense stare down with management... pic.twitter.com/Vb6HJ1AoHs