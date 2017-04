Te koop: opgezette leeuw voor 15.000 euro

Beringen - Dinsdag was hij nog te zien in het Vier-programma Stukken van Mensen, vandaag verkoopt Beringenaar Wim Thijs zijn opgezette leeuw op zoekertjessite Kapaza.be. Voor het beestje hoopt hij 15.000 euro te ontvangen. In het programma lag het hoogste bod op 10.000 euro, maar daar ging Thijs niet op in.

Anderhalf jaar geleden kocht de man voor 8.000 euro dit pronkstuk: een opgezette mannetjesleeuw uit de Duitse zoo Erkheim, waar hij in de jaren 70 een natuurlijke dood stierf.

Maar nu verkoopt hij de leeuw zelf weer ­wegens plaatsgebrek. “Het beest is drie meter lang en neemt dus nogal wat plaats in. Hij staat momenteel in mijn bureau. Als ik klanten ontvang, is dat niet ideaal. De meeste mensen schrikken ook wel even wanneer ze de leeuw zien, omdat hij zo impressionant is. Je moet geen schrik hebben, zeg ik dan, hij zal niet bijten.”