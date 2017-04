Preud’homme teleurgesteld: “Misschien ligt het probleem bij het DNA van mijn spelers”

Opvallend beeld: bij de twee goals van Club Brugge bleef de Brugse bank stoïcijns kalm. Het gezicht van Michel Preud’homme stond net niet op een donderwolk, maar dat had volgens de coach niets met de dreigende schorsing van de Geschillencommissie te maken. “Ik kan tevreden zijn over de reactie van mijn spelers na de achterstand, maar niet over het begin van de match”, klonk het. “Dit was een belangrijke match, dan moeten we scherper beginnen.”

“Het is niet de eerste keer dat we zo flauw aan een wedstrijd beginnen in deze play-offs. Overal kwamen we te laat en waren we niet scherp genoeg. Nochtans hebben we het belang van deze match genoeg benadrukt. Misschien ligt het probleem wel bij het DNA van mijn spelers. Sommige spelers komen moeilijk op gang, dat heb ik vandaag weer gezien. Dat moeten we proberen te veranderen”, vond Preud’homme na de 2-2 tegen Zulte Waregem.

“Daarom vierde ik ook niet bij de twee goals. Intern ben ik wel blij, maar we hebben alweer niet gewonnen. Dat heeft niets te maken met het voorval van vorige week (toen Preud’homme woedend reageerde langs de lijn en daar mogelijk een schorsing voor krijgt, red.).”

“Maar je kan natuurlijk alles analyseren”, raakte Preud’homme op dreef. “Zo kregen we voor de derde keer in deze play-offs een strafschop tegen. Volgens mij zijn er daar twee van onterecht. Maar mag ik dat zeggen zonder een schorsing te krijgen? Dat weet ik niet. Het heeft geen zin om me daar druk in te maken. Nu moeten we naar Anderlecht, die match zal alweer wat moeilijker zijn. Ze hebben enorm veel kwaliteit en vormen een goed blok. Als je daar kan winnen, wordt de titelstrijd weer spannend. Daarom zijn de Play-offs ook zo spannend.”