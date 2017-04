Na de wedstrijd tegen Charleroi gooide Club-Brugge-trainer Michel Preud’homme woedend zijn notitieboekje weg nadat Charleroi een omstreden penalty kreeg. Van Rhijn werd geduwd in de rug, legde zijn handen in de nek en beroerde de bal ongelukkig met de hand. Francky Dury had de woede-uitbarsting van Preud’homme duidelijk ook gezien, hij had na de wedstrijd een cadeautje meer voor zijn collega... Een nieuw notitieboekje. Mooi gebaar van de ondeugende Dury.