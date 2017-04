Belgische U16 eindigen negende in Montaigu

De Belgische jongens onder 16 jaar hebben maandag op het internationaal voetbaltoernooi in het Franse Montaigu een 4-0 zege geboekt tegen Engeland. De jonge Duivels eindigen zo als negende. Arne Cuypers (Genk), Mathis Suray (Anderlecht) en Robbe Berben (Gent) zorgden voor de Belgische doelpunten.

De jongens van bondscoach Thierry Siquet verloren hun twee groepswedstrijden van de Verenigde Staten (1-0) en Japan (2-0). In de strijd om de negende plaats werd zaterdag Marokko verslagen met 2-0. Het team bereidt zich in Frankrijk voor op de kwalificaties van het EK U17, dat volgend jaar plaatsvindt.

Het toernooi in Montaigu, dat aan zijn 45e editie toe is, is het officieuze WK bij de min 16-jarigen. Topspelers als Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Thierry Henry, Karim Benzema en recenter Kylian Mbappé namen als jonge speler deel aan het toernooi.

(belga)