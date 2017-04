Poetin keurt nieuwe wet goed in aanloop naar WK goed om hooliganisme aan te pakken

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag een wet ondertekend die het de Russische autoriteiten toelaat om amokmakers tijdens sportmanifestaties zwaarder te bestraffen en het mogelijk maakt om buitenlandse hooligans de toegang tot het land te ontzeggen. Dat maakte nieuwsagentschap Itar-Tass maandag bekend.

De verstrengde wetgeving komt er twee maanden voor de start van de Confederations Cup (17/06-02/07) en veertien maanden voor het WK in Rusland. Er wordt immers gevreesd voor de veiligheid van de supporters die voor beide toernooien naar Rusland zullen afzakken. Tijdens het EK in Frankrijk waren er onder meer in Marseille zware confrontaties tussen Engelse en Russische amokmakers.

Veldslag aangekondigd

In een reportage van de BBC kondigden Russische hooligans een veldslag aan tijdens het komende WK. Maar Moskou garandeerde eerder al dat de bezoekende supporters niet lastiggevallen zullen worden, amokmakers zullen met een nultolerantie geconfronteerd worden. Ook de FIFA verklaarde al openlijk dat supporters die naar Rusland afzakken, zich geen zorgen hoeven te maken over hun veiligheid.

Volgens de nieuwe wet kunnen hooligans de toegang tot het land ontzegd worden tijdens de duur van de sportevenementen als ze eerder al in overtreding zijn geweest met de wetten met betrekking tot sportmanifestaties in Rusland of het buitenland, of als er informatie voorhanden is dat ze dergelijk illegaal gedrag van plan zijn. Toeschouwers die de wetten toch overtreden riskeren boetes van 20.000 tot 40.000 roebel (335 tot 670 euro), eventueel in combinatie met een gevangenisstraf van maximaal vijftien dagen en een bevel om het grondgebied te verlaten.

Acht jaar maximaal

De nieuwe wet heeft geen betrekking op geweldplegingen die in de marge van sportmanifestaties gepleegd worden, daarvoor verstrengde het Russische parlement vorig jaar al de wetgeving. De gevangenisstraffen voor geweldpleging kunnen oplopen tot zeven jaar. Als de geweldplegers op het moment van hun arrestatie in het bezit zijn van vuurwerk is acht jaar de maximumstraf.

Eerder introduceerde de Russische overheid al een identiteitskaart voor fans. Dat fan-ID hebben supporters nodig om in de stadions te geraken tijdens het WK en de Confederations Cup. Daarnaast vervangt een fan-ID ook het visum dat buitenlandse bezoekers in principe nodig hebben om naar Rusland af te reizen.