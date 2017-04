Odjidja-Ofoe en Legia laten punten liggen in titelstrijd

Brussel - Vadis Odjidja-Ofoe is maandag met Legia Warschau, op de 29e speeldag van de Poolse competitie, niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen middenmotor Korona. Odjidja-Ofoe stond, net als Thibault Moulin (ex-Waasland-Beveren) negentig minuten op het veld.

In Polen wordt op het einde van het seizoen de competitie van zestien teams opgedeeld in een play-off I van acht teams en een play-off II van acht teams. Zij spelen elk zeven wedstrijden om te bepalen wie kampioen wordt en wie degradeert. De punten worden voorafgaand (net als in België) gehalveerd. Het Legia van Odjidja-Ofoe is als tweede, met nog één speeldag te gaan in de reguliere competitie, al zeker van een plek in het bovenste achttal.