Clubicoon verlaat Chelsea aan het einde van dit seizoen

John Terry vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Chelsea. Dat hebben Chelsea en Terry zelf maandag samen bekendgemaakt. De kapitein van de club was in totaal 22 jaar actief voor de Londenaars.

Terry werd reeds op 14-jarige leeftijd lid van de club. In 1998 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. In totaal won hij vier keer de Premier League, vijf FA Cups en drie League Cups. Daarnaast won hij met Chelsea ook de Champions League en de Europa League, waarmee hij de meest succesvolle Chelsea-speler aller tijden is. “Woorden kunnen niet uitdrukken hoeveel liefde ik voel voor Chelsea en haar fantastische supporters. Uit de grond van mijn hart wil ik hen allemaal bedanken voor de fantastische steun die ik door de jaren heen heb gekregen. Ik zal deze ongelooflijke reis nooit vergeten. Bedankt voor alles”, aldus Terry op de website van Chelsea.

Terry speelde tussen 1998 en 2017 in totaal 713 wedstrijden voor Chelsea. Daarin kwam hij 66 keer tot scoren. Hij was ook in maar liefst 578 wedstrijden kapitein van The Blues. Terry speelde ook 78 keer voor het Engelse nationale team voor hij daar in 2012 zijn pensioen aankondigde. Waar de kapitein van Chelsea volgend jaar naartoe gaat is niet bekend. “Voorlopig focus ik me op het pakken van nog meer prijzen met Chelsea, maar ik hoop zo snel mogelijk een beslissing te hebben gemaakt over mijn toekomst. Ik ben nog steeds gretig om te spelen en ik blijf zoeken naar een nieuwe uitdaging”, aldus Terry.