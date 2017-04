Dolle taferelen in de Engelse lagere reeksen na zekerheid over promotie

In de Engelse tweede, derde en vierde klasse viel er vandaag zekerheid omtrent promotie naar een hogere reeks. Volgend seizoen speelt Brighton Hove&Albion, met Sébastien Pocognoli, in de Premier League. Dat leverde een traditionele veldbestorming op, maar ook in derde en vierde klasse werd er stevig gevierd... Een overzicht.

Championship: Brighton Hove & Albion promoveert

Het Engelse Brighton Hove & Albion was dit jaar duidelijk de sterkste in de Championship. Met nog drie matchen voor de boeg heeft het zeven punten voor op eerste achtervolger Newcastle. De titel voor Pocognoli en co is dus nog niet zeker, de rechtstreekse promotie alvast wel!

Brighton-voorzitter Tony Bloom heeft goed gekeken naar The Wolf of Wall Street...

League One (derde klasse): champagne voor Sheffield United

Sheffield United speelde in 2007 nog in de Premier League, maar was de laatste jaren stevig weggezakt. Zelfs tot de derde klasse, de Engelse League One, waar het sinds 2011 actief was. Aan die jaren in het vagevuur kwam dit seizoen een einde, Sheffield kroonde zich tot kampioen na een 3-0 zege tegen subtopper Bradford. En daar hoorde natuurlijk champagne bij...

League Two (vierde klasse): terugkeer van een grootmacht?

De meest dolle taferelen zagen we echter in de Engelse vierde klasse (!). Daar is de titelstrijd nog niet beslist, maar zijn de drie rechtstreekse promotietickets wel al uitgedeeld. Doncaster, Plymouth en vooral Portsmouth promoveren naar de League One. Bij Portsmouth, Pompey in de volksmond, speelde Anthony Vanden Borre ooit nog een seizoentje in de Premier League.

Net als Pompeii verdween Portsmouth echter helemaal van de kaart. Na het faillissement moest Portsmouth de Premier League verlaten en degradeerde het naar de Championship in 2010. Het ging nog meer bergaf, want in 2013 speelde Portsmouth in de League Two. Tot dit seizoen. De vreugde-uitbarsting was dan ook enorm...

There will be some sore heads tomorrow morning #pompey pic.twitter.com/pvM8Cbp5O7 — Portsmouth FC (@officialpompey) April 17, 2017

Zo vierden de fans van Plymouth Argyle hun promotie: