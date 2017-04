Politie arresteert mensenhandelaars na ontdekking minderjarige prostituees in Brussel

In Spanje en Duitsland heeft de politie twee vrouwen opgepakt die zich schuldig maakten aan mensenhandel met minderjarige prostituees. De arrestatie kwam er na een intensieve samenwerking met de Duitse en Belgische politie, nadat de bal in Brussel aan het rollen was gegaan. Dat melden Spaanse media.

Het onderzoek van de politie naar de vrouwen begon toen in de Brusselse hoerenbuurt twee minderjarige vrouwen aangetroffen weden die er werkten als prostituee. Ze werden overgedragen aan een NGO die slachtoffers van mensenhandel opvangt, terwijl de speurders op zoek gingen naar de mensenhandelaars die de meisjes naar België brachten.

Dat bleek in eerste instantie een vrouw van Nigeriaanse origine te zijn met Spaanse papieren die vaak door Europa reisde. Vooral tussen Spanje en België ging ze erg vaak heen en weer. Ze werd opgepakt in Spanje door samen te werken met de politie daar.

Door de informatie via Europol ook aan andere landen te bezorgen, kwam nog een andere Nigeriaanse vrouw in het oog van de speurders. Zij wordt ervan verdacht de meisjes in de prostitutie gedwongen te hebben. De vrouw was ons land ontvlucht nadat de twee minderjarige prostituees waren vrijgekomen. Ze zocht haar toevlucht in Vitoria - in Baskenland - maar werd daar gevonden door de Spaanse politie.

De twee vrouwen zijn aangehouden. De betrokken landen zullen samen in welk land ze berecht worden.