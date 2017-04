Noord-Korea dreigt met nieuwe nucleaire tests: “Vanaf nu elke week”

Noord-Korea is niet onder de indruk van de internationale veroordelingen en de groeiende militaire spanningen met de VS, allemaal het gevolg van de nucleaire tests van het land. “We gaan nog meer raketten testen”, klinkt het.

De spanningen tussen Noord-Korea en de rest van de wereld zijn steeds hoger aan het oplopen. Vooral met de Verenigde Staten van Donald Trump ligt het land van Kim Jong-un op ramkoers. Het woord oorlog is al meerdere keren gevallen, beslist geen goed teken.

Eén ding is zeker: Noord-Korea zal niet stoppen met nucleaire tests. “We gaan meer tests uitvoeren. Op jaarlijkse, maandelijkse en wekelijkse basis. Als de VS daar militaire actie tegen onderneemt, zal dat resulteren in een zware oorlog”, heeft Han Song-ryol, de vice-minister van Buitenlandse Zaken, op Paasmaandag gezegd.

Daarmee daagt het land de VS opnieuw openlijk uit, net nadat vice-presidentg Mike Pence had gewaarschuwd dat Noord-Korea zijn land niet moet uitdagen. “Het is gedaan met strategisch geduld tegenover Noord-Korea”, zei hij. Wordt vervolgd.