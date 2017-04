Opvallend: nog maar twee ploegen konden tot dusver winnen in Play-off 1

De meest opvallende vaststelling na drie speeldagen in Play-off 1? Enkel Anderlecht en AA Gent konden al proeven van een overwinning. Zowel op speeldag 1 (Anderlecht tegen Zulte Waregem, Gent tegen Club Brugge) en speeldag 3 (Anderlecht tegen Oostende, Gent tegen Charleroi) wonnen beide ploegen. De andere deelnemers aan Play-off 1 grossieren momenteel in gelijke spelen en nederlagen. Bang om te verliezen, of is iedereen aan elkaar gewaagd?