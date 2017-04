Van Avermaet voelt zich in de steek gelaten, ploeg reageert onmiddellijk

Het was zondag zwoegen geblazen voor Greg Van Avermaet: “Ik had zeker niet de meest frisse benen.” Foto: Photo News

Greg Van Avermaet voelde zich na de Amstel Gold Race “in de steek gelaten door de ploeg” en BMC heeft die boodschap heel duidelijk begrepen. “Ja, we gaan de kern rond Greg voor volgend jaar versterken”, zegt sportief manager Allan Peiper. “Er komen minstens twee klassieke renners bij.”

Op de Kruisberg liet de ploeg me een beetje in de steek. Iemand van ons had ook mee moeten zijn, om het vooraan wat stil te leggen Greg Van Avermaet

Greg Van Avermaet zat zondag alleen op de Kruisberg, precies toen de race losbrak. Philippe Gilbert sprong weg en Van Avermaet kon het schudden. “Op de Kruisberg liet de ploeg me een beetje in de steek”, zo vertelde Van Avermaet na afloop.

Bij BMC aanvaardden ze de kritiek van hun kopman. Valerio Piva gaf aan dat de ploeg “te euforisch” was geweest tussen kilometer 190 en 210, toen ze collectief tempo maakten aan kop van het peloton in de hoop om de andere teams zo veel mogelijk uit te dunnen. “Maar we hebben onze mannen opgeofferd zonder andere teams echt pijn te doen.”

Te groen

Van Avermaet was in de Amstel niet de enige favoriet die de slag met Gilbert miste, maar bijvoorbeeld Kwiatkowski en Valverde hadden vooraan wel een ploegmaat met respectievelijk Henao en Rojas. “Iemand van ons had ook mee moeten zijn”, vond Van Avermaet. “Om het vooraan wat stil te kunnen leggen.”

Vooral dat legt een pijnpunt bloot bij BMC: kopman Van Avermaet staat op eenzame hoogte, er is niemand die zwaar genoeg weegt om het gewicht van de race zelfs maar tijdelijk over te nemen. “Wij hebben niemand van het niveau van Greg”, zegt Piva. “Het was de bedoeling om De Marchi dieper in de finale uit te spelen, maar hij heeft ook meegereden toen de rest van de ploeg zich aan kop zette. Te vroeg, maar hij deed het alleen maar om Greg te helpen.”

Dat Van Avermaet onvoldoende omringd is op cruciale momenten, is geen nieuw gegeven. Het was ook al zo in Milaan-Sanremo en in de Ronde van Vlaanderen. “Alleen in Roubaix heeft Daniël Oss hem wel in een zetel kunnen zetten”, zegt sportief manager Allan Peiper. “Die tientallen kilometers die Greg daar in de wielen kon rijden, hebben hem de sleutel gegeven om de koers te winnen.”

Het is dus niet zo dat BMC flagrant tekortschiet en het uitvallen van Schär en de valpartij van Hermans afgelopen zondag nog zijn natuurlijk ook allemaal verzachtende omstandigheden. Maar toch beseffen ze bij het Amerikaanse team dat de klassieke kern rond Van Avermaet op dit moment te groen is of nog te weinig métier heeft om de steun te bieden die een olympische kampioen verdient. “We hebben hoge verwachtingen van jongens als Kung en Dillier”, zegt Peiper. “Die hebben ze op dit moment nog niet kunnen inlossen. Ze moeten nog groeien, ook qua koersintelligentie.”

Peiper zoekt de oplossing zowel intern als extern. Binnen de eigen ploeg ziet hij in Dylan Teuns iemand die niet alleen in de klimklassiekers maar ook op de kasseien uitgespeeld kan worden naast Van Avermaet: “Dylan was heel sterk in Dwars door Vlaanderen. Dat gaf onze ploegleiding stof tot nadenken. Hij verdient het zeker om aan zijn eigen weg te blijven timmeren, maar waarom zou hij in koersen als Wevelgem of Harelbeke niet naast Greg kunnen rijden?”

Daarnaast gaat BMC ook de transfermarkt op: “We gaan de klassieke kern rond Greg versterken”, zegt Peiper. “Er komen minstens twee klassieke renners bij. Het profiel? Jongens die hem kunnen bijstaan in de finale en die op termijn in staat zijn om de fakkel van hem over te nemen.”

Van Avermaet wees na de Amstel niet alleen naar zijn ploegmaats. Hij wilde ook graag toegeven dat hij zelf niet goed genoeg was om Kwiatkowski te volgen toen die in één keer van achter naar voor reed. “Ik moest daar passen”, aldus Van Avermaet. “Geen schande, denk ik.”

Luik of geen Luik?

Kwiatkowski reed geen Ronde en Roubaix, zoals winnaar Gilbert ook paste voor Roubaix. Van Avermaet deed dat allemaal wel. Zou het kunnen dat het vat bij hem stilaan leeg is? “Ik had zeker niet de meest frisse benen”, zegt Van Avermaet. “Maar toen ik versnelde op de Keutenberg, waren er nog weinig die konden volgen. Dan ben je ook niet slecht. Als ik de juiste tactische beslissingen neem, moet ik de besten kunnen volgen.”

Vandaag beslist Van Avermaet of hij Luik wel of niet rijdt. Meteen na de finish leek het gevoel naar neen over te hellen, maar hij wilde er heel bewust nog een nachtje over slapen. Zijn voorjaar zal altijd een geweldig succes zijn, ook zonder Luik, maar een reden om wel te rijden kan de World Tourranking zijn. Van Avermaet staat soeverein aan de leiding met 2.458 punten. “Als je weet dat zelfs voor een overwinning in de Tour maar duizend punten te behalen zijn, kan Greg dat klassement proberen te winnen”, zegt Peiper. “Maar anderzijds gaan we Greg zeker ook niet uitwringen.”

Vandaag volgt het definitieve verdict.