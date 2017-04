Zeven maanden Jankovic bij Standard: één lange lijdensweg

Wat al weken in de lucht hing, werd gisteren officieel: Aleksandar Jankovic is niet langer trainer van Standard. De 44-jarige Serviër en de Luikse club gingen in onderling overleg uit elkaar. José Jeunechamps maakt het lopende seizoen ad interim af. De Rouches gaan voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

Het 2-2-gelijkspel van vrijdag tegen Union bleek uiteindelijk de doodsteek voor Aleksandar Jankovic, die zondag al wist waar hij aan toe was. Voorzitter Bruno Venanzi had hem toen immers opgebeld en meegedeeld ...