Einde verhaal voor Karim Belhocine bij Kortrijk

De zestiende competitienederlaag – waarvan de achtste in eigen huis – lijkt de nederlaag teveel te worden voor Karim Belhocine. Na de 0-3 tegen een veredeld B-elftal van Genk wordt de Franse Algerijn deze week normaliter de deur gewezen. KV Kortrijk hoopt deze week al een opvolger aan te stellen.

De situatie van Belhocine is al weken onhoudbaar en Kortrijk bewandelt al even enkele andere pistes. Het bestuur maakte geen haast, maar kan het nu niet langer aanzien. Dat er vandaag al een opvolger zou bekend zijn voor Belhocine is voorbarig, maar binnen de club wordt niet ontkend dat men liefst nog iemand anders wil aanstellen. Er wordt nog steeds gehoopt op Besnik Hasi, maar de Kosovaar lijkt zijn ambities hoger te leggen. Hij is quasi onhaalbaar. Verder ontkende algemeen manager Matthias Leterme vorige week al niet dat er verschillende pistes worden bewandeld, en ook de naam van Philippe Clement blijft circuleren. Glen De Boeck zou niet op de shortlist staan. “Deze week zouden we graag de gesprekken afronden”, aldus Leterme. Vrij vertaald: einde verhaal voor Belhocine.

Die laatste, die waarschijnlijk al langer weet dat hij vroeg of laat zou hangen, bleef alweer opvallend positief na de wedstrijd. “Ik zag een heel sterke eerste helft, maar we lopen tegen drie stilstaande fases aan”, aldus Belhocine. Opvallend was zijn keuze om Kage en Chevalier – samen goed voor elf doelpunten en zes assists – beiden op de bank te laten. En KV Kortrijk scoort al zo moeilijk. “Een keuze”, aldus Belhocine. “Met Kage zijn we voorzichtig na zijn blessure en Chevalier kende een dipje. Maar hij is heel gemotiveerd en vroeg ons zelf om met de beloften te spelen.” Chevalier zelf weigert zelf al even te spreken en wou gisteren na de wedstrijd niet reageren. Mercier – alweer na een uur vervangen – deed dat in zijn plaats. “Het bankzittersstatuur van Teddy? Tja, dat moet je aan de coach vragen”, was hij kort van stof. Al lijkt het ondertussen duidelijk dat dat na de zestiende competitienederlaag van dit seizoen volgende week al iemand anders is.