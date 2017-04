Wie degradeert? Thriller in Play-off 3 dankzij onwaarschijnlijke comeback Lommel

Het zag er bijzonder slecht uit voor Lommel United aan het begin van de degradatieplay-offs. Het begon de play-offs op een uitzichtloze laatste plaats: Lommel begon met 9 punten, OHL met 15 en Tubeke en Cercle met 17 punten. Daarna zette Lommel de achtervolging bijna perfect in, het verloor nog geen enkel duel. Ook niet tegen Tubeke, dat met 2-1 verloor. Zo wordt het nog wat extra spannend, Lommel springt over Cercle Brugge naar de voorlaatste plaats. Cercle heeft de rode lantaarn dus beet, met nog twee matchen te spelen...

Bij de rust stond Lommel 2-0 voor, dankzij Melvin Platje (24e) en een penaltygoal van Bart Goossens (36e). Andrei legde in de 58e minuut vanop de stip de eindstand vast. Vrijdag al speelden Cercle Brugge en Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk. Alles komt zo op een zakdoek te staan in Play-off III. Oud-Heverlee Leuven en Tubeke hebben 20 punten, Lommel heeft nu 19 punten, net als Cercle Brugge.

In Play-off III spelen de nummers vijf tot en met acht van 1B nog twee keer tegen elkaar. De stand van de reguliere competitie werd overgenomen, maar de punten werden - net zoals in Play-off I - door twee gedeeld. De laatste in het klassement op het einde van de rit degradeert naar de eerste amateurdivisie...