"Zelfs Preud'homme wil niet uitsluiten dat de spelers van Club Brugge uitgeperst zijn"

Spannend. Het stond synoniem voor de laatste vier edities van Play-off 1. Was het niveau niet altijd goed, je kon je altijd optrekken aan onverwachte wendingen en bijna wekelijks wedstrijden van levensbelang. Het niveau is zeker niet beter dan de vorige jaren en nu staat ook de spanning onder druk. Vandaag staat Anderlecht minstens zes punten voor op de anderen. Op Club Brugge eigenlijk zeven, want Anderlecht eindigde voor de blauw-zwarten in de reguliere competitie. AA Gent profiteert bij een gelijke stand van het halve punt dat Anderlecht meer kreeg bij de halvering van de punten.