Simeone strooit met lof naar Carrasco (die hoog op verlanglijstje Man U staat)

De beste schutter van Atlético Madrid na Griezmann? Yannick Carrasco, na zijn twee goals tegen Osasuna. Net op tijd weer in topvorm na een moeilijk jaarbegin mag de 23-jarige Rode Duivel zich vanavond naar de halve finales van de Champions League counteren.

De Spaanse titelstrijd gaat al een tijdje tussen Barcelona en Real Madrid, dat drie punten én een wedstrijd minder telt. Iedereen kijkt alweer reikhalzend uit naar de Clásico van zondag, in Bernabeu. Helaas voor Atlético, dat te laat aan een inhaalbeweging is begonnen. Ondanks een 20 op 24 moet het focussen op plaats drie.

Maar Los Rojiblancos zitten dus wel in bloedvorm en die komt hen vanavond in de kwartfinales van de Champions League van pas. De verliezend finalist van 2014 en 2016 trekt naar Leicester met een 1-0 uit de heenmatch op zak. Een ideale uitgangspositie om de Foxes op hun eigen sterkte te kloppen: de counter. Yannick Carrasco ligt mee op de loer.

Zaterdag, in het eigen Vicente Calderón, was het alvast zijn avondje. Met twee knappe treffers loodste de 23-jarige Rode Duivel Atlético naar een simpele zege tegen Osasuna. Op het halfuur kwam hij vanaf links – zijn favoriete positie – naar binnen, schakelde hij zijn mannetje uit en trapte hij laag in de korte hoek. Vintage Carrasco. Vlak na rust minder vintage: hij kopte een voorzet zowaar genadeloos binnen. In het slot kon hij zijn hattrick vervolledigen, maar hij miste vanop de stip. Ach, het was al 3-0 en seconden later miste ploegmaat Thomas er ook één.

Voor Carrasco waren het goals nummer dertien en veertien. Zijn trefzekerste seizoen was het sowieso al – zijn vorig record stond op acht –, maar sinds zaterdag is hij ook de op één na beste schutter van de club. Antoine Griezmann is ongenaakbaar met zijn 24 goals, maar de Rode Duivel staat nu dus tweede in het lijstje. Hij is overigens de vaakst ingezette pion van Diego Simeone dit seizoen, 45 keer trad hij al aan.

Het was al voor de match tegen Osasuna dat Simeone de loftrompet stak voor Carrasco. El Cholo benadrukte wat voor een knappe evolutie de winger heeft doorgemaakt. “Dat hij een speler is met talenten die anderen niet hebben – snelheid, een actie één tegen één en een goed afstandsschot – wisten we al”, zei hij. “Maar tegenover vorig seizoen scoort hij nu meer, geeft hij meer assists, speelt hij constanter, met meer intensiteit en is hij sterker in de balrecuperatie. Zo willen we het zien.”

Interesse Man U?

En zo zien ze het ook in Engeland. Volgens het Spaanse medium Don Balon wil José Mourinho niet alleen Griezmann en Atlético-doelman Jan Oblak naar Manchester United halen, maar staat ook Carrasco hoog op het lijstje. Allang vergeten zijn dus de incidentjes van begin dit jaar. Zo trapte een misnoegde Carrasco eind januari nog een flesje water weg na een wissel. Zijn prestaties waren minder, zijn relatie met Simeone leek vertroebeld. Maar als er al problemen waren, dan zijn die nu weer van de baan. Net op tijd groeit hij weer naar zijn topvorm. Rekent Atlético af met Leicester, dan staat het weer een stap dichter bij een nieuwe finale. En dan kan Carrasco daarin net als vorig jaar knallen.