AA Gent gelooft meer en meer in de titel: "Anderlecht is te pakken"

AA Gent is de enige ploeg in Play-off 1 die gelijke tred houdt met leider Anderlecht. De hoop op een spannende titelstrijd rust steeds meer op de schouders van de Buffalo's, die voor het eerst onder Hein Vanhaezebrouck wonnen op Charleroi (0-1). “We gaan voor de titel”, zei Yuya Kubo, die de enige treffer maakte in een gesloten match.

Natuurlijk mogen mijn spelers ambitieus zijn. Wie dat niet is, vliegt eruit Hein Vanhaezebrouck

De voetbalromantici, die nog hopen op een bloedstollende titelstrijd, duimen (dromerig) voor AA Gent. De Buffalo's zijn de enigen die, net als Anderlecht, Play-off 1 zijn begonnen met een 7 op 9. Al de rest haalde slechts 2 op 9. Het programma was nochtans loodzwaar, met Club Brugge en Anderlecht als eerste twee tegenstanders en Charleroi uit op speeldag 3, waar Hein Vanhaezebrouck tot gisteren nog nooit had gewonnen met AA Gent.

Gent is intussen over Club Brugge naar de tweede plaats gewipt, met evenveel punten, maar een voordeel omdat Club bij de halvering van de punten een halfje cadeau heeft gekregen. Dat voordeel bij gelijke stand hebben de Buffalo's overigens ook op Anderlecht. Tekenend zijn ook de rapporten sinds Nieuwjaar: 18 op 36 voor Club Brugge, 25 op 36 voor AA Gent.

Trainer Vanhaezebrouck houdt de druk af, maar zijn buitenlandse nieuwkomers spreken onbevangen over hun ambities. Na de Kroatische doelman Lovre Kalinic twee weken geleden, zei nu ook de Japanse matchwinnaar Yuya Kubo dat hij gelooft in het allerhoogste. “We gaan voor de titel. Met zeven op negen starten we uitstekend in Play-off 1 en dan weet je dat alles mogelijk is. We moeten nu gewoon punten blijven sprokkelen als we bovenin willen blijven meestrijden. We staan zowaar op de tweede plaats. Prachtig toch? Hopelijk kan ik ook de komende weken het team helpen met doelpunten of assists.”

De statistieken van de Japanner, voor wie AA Gent zo'n 3,5 miljoen euro betaalde, zijn stilaan indrukwekkend: zes goals in tien matchen. Al was die treffer in Charleroi een weggever van de te slap verdedigende Mata en vooral doelman Penneteau, die zich in zijn korte hoek liet verrassen. AA Gent gaf zelf weinig weg, maar offensief was het lastig tegen Charleroi, dat vijf man achterin hield. Neen, een zinderende partij was dit allerminst.

Vanhaezebrouck had het zelf over de voorsprong die zijn ploeg had genomen op Oostende en Charleroi met het oog op Europees voetbal, maar hij ontsnapte niet aan vragen over de titel. “Natuurlijk mogen mijn spelers ambitieus zijn. Wie dat niet is, vliegt eruit. Onze ambitie is Europees voetbal, maar met welk ticket, dat zullen we zien. We blijven op dezelfde afstand van Anderlecht en dat is goed voor de competitie. Maar we zijn daar niet mee bezig. Zes punten is niet niets. Als we naar boven kijken, kan het iedere week gedaan zijn. Want als de kloof boven de zes punten uitkomt, is het voorbij.”

Flitsen van Anderlecht

“Het is nu al heel moeilijk. Anderlecht is zeer efficiënt, we moeten al bijna het perfecte parcours afhaspelen. Op Zulte Waregem speelden ze een evenwichtige partij, maar ze wonnen wel. Tegen Oostende speelden ze opnieuw een evenwichtige partij, maar met een flits wonnen ze opnieuw. Tegen ons waren ze niet beter, maar we konden ze niet kloppen. Als Anderlecht die lijn doortrekt, zijn ze weg voor iedereen.”

“We kijken dus vooral naar de kloof achter ons. We moeten realistisch zijn. Je mag dromen, maar je moet het vooral ook doén. Hier in Charleroi hebben mijn spelers het getoond. Zo kunnen ze misschien nog enkele dromen verwezenlijken, maar we zijn nog heel veraf van hun favoriete droom.”

Anderlecht mag dan zeer efficiënt zijn, AA Gent is dat ook. Niet omdat de aanvallers alle kansen binnenknallen, wel omdat de defensie de jongste tijd nauwelijks nog wat weggeeft. AA Gent heeft sinds Nieuwjaar in de competitie zes clean sheets, evenveel als Anderlecht en drie meer dan Club Brugge. En net als Anderlecht slikte AA Gent in Play-off 1 nog maar één tegentreffer.

“Onze ploeg is heel matuur en dat heb je nodig in Play-off 1. We hanteren dezelfde verdedigende principes als voorheen, maar toen maakten we veel individuele fouten. Dat is eruit. Hopelijk blijft het zo”, aldus Vanhaezebrouck.

AA Gent ontvangt vrijdag al KV Oostende. Bij winst kan het Anderlecht en Club Brugge voor het eerst in deze Play-off 1 pas echt onder druk zetten, want paars-wit krijgt zondag Club over de vloer.