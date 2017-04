Brecht Dejaegere kreeg tijdens de wedstrijd tegen Charleroi enkele stevige fouten te verwerken. Zo kreeg Harbaoui terecht geel na een fout op de middenvelder van AA Gent. “Velen zien in Brecht nog steeds de duiker. Ik zat er vlakbij en kan toch zeggen dat ik er niet goed van was. Voor hetzelfde geld is hij out hé.”