Vermiste Valentin (18) stierf nadat hij in de Maas werd geduwd

Het gerecht heeft vijf jongeren aangehouden die betrokken zijn bij de dood vanValentin Vermeesch (18, foto). Het lichaam van de jongen uit het Luikse Wanze werd ­vrijdagavond uit de Maas gehaald door de brandweer.

De gehandicapte jongen was sinds een week vermist.

De rol van het aangehouden vijftal is voorlopig onduidelijk. Het gerecht heeft sterke aan­wijzingen dat de vijf jongeren Valentin bewust in het ijskoude water hebben geduwd. Waarom? Onduidelijk. Zeker is dat er een gevecht is ontstaan en dat ze nadien niet naar de hulpdiensten hebben gebeld.