Turkije diep verdeeld door “oneerlijke” verkiezing

Wat de Turkse oppositie al weken aanklaagde, wordt nu door Europese waarnemers bevestigd: het referendum dat van president Recep Tayyip Erdogan (63) haast een alleenheerser maakt, is geenszins eerlijk verlopen. “Het nee-kamp is op meerdere vlakken tegenwerkt.” De stemming heeft een diepe verdeeldheid onder de Turkse bevolking blootgelegd.

Een nipte overwinning voor Erdogan. Daarmee kwam zondag een einde aan weken van verkiezingskoorts in Turkije. Het land heeft gestemd vóór een hervorming van het presidentiële systeem, waardoor de zittende president veel meer macht krijgt. “Erdogan heeft dan misschien wel gewonnen, de bijzonder krappe winst – amper 51 procent – is tegelijk een nederlaag. Hij had immers op een veel duidelijkere uitslag gerekend”, zegt Turkije-kenner Dirk Rochtus, docent Internationale Relaties aan de KU Leuven.

Komt bij dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen, aldus Europese waarnemers die gisteren in een eerste rapport aanklaagden dat het nee-kamp “constant is tegengewerkt”. Zo kwamen de tegenstanders van de hervorming amper aan bod in de media, die wordt gedomineerd door de AK-partij van Erdogan. En als ze al aan bod kwamen, werden ze vaak afgeschilderd als misdadigers. Verkiezingsmeetings van het nee-kamp werden vaak stilgelegd door de ­politie. En de nog steeds geldende noodtoestand – afgekondigd na de mislukte staatsgreep van vorige zomer – leidde ertoe dat nee-supporters nooit een “gelijk speelveld” hadden, aldus de Europese waarnemers. Het nee-kamp eiste gisteren alvast een hertelling van de stemmen.

Doodstraf herinvoeren?

“Hoe het nu verder moet met Turkije én wat voor een Turkije opstaat na dit referendum, zal pas de komende weken blijken”, aldus professor internationale politiek Dries Lesage (UGent). “Meent Erdogan bijvoorbeeld dat hij de doodstraf opnieuw zal invoeren? Want dan keert Turkije ­Europa definitief de rug toe. Of zei hij dat alleen maar om zijn meest extreme kiezers bij zich te houden?”

En zal hij zijn land opnieuw proberen te verenigen, nu bijna de helft van de Turken tegen hem stemde en het land zeer verdeeld blijkt te zijn? Zowel Lesage als Rochtus vreest van niet, nu de president amper nog tegenstand moet verwachten. Rochtus: “De oppositie is zo goed als helemaal buitenspel gezet, en in de toekomst zullen ook de hoogste rechters hem niet langer kunnen terugfluiten. De wereld heeft er een tweede Vladimir Poetin bij: een alleenheerser die Turkije naar verwachting zeer autoritair zal leiden en zich nog weinig zal aantrekken van kritiek.”