Samen gestorven, een week na hun trouw

Enkele dagen nadat ze in Afrika hun droomhuwelijk vierden, zijn Marnik ­Lemahieu (54) en Nadia Himpe (49) met hun motorfietsen gecrasht in het West-Vlaamse Geluwe. Ze kwamen op enkele meters van elkaar om het leven. “In de plaats van een Belgisch trouwfeest, krijgen we een begrafenis”, reageert de familie.

Zaterdagavond zat de familie nog samen met Nadia (49) en Marnik (54) om gezellig Pasen te vieren. Zondag schaarden ze zich opnieuw rond de tafel, maar dan om de begrafenis van het koppel te regelen. Op de terugweg van het feestje werden Nadia en Marnik op hun motorfietsen slachtoffer van een dodelijk ongeval.

Uitwijkmanoeuvre

Eén van hen werd frontaal aangereden door een auto, de andere motard crashte – ­mogelijk door een uitwijk­manoeuvre als gevolg van de botsing – enkele meters verder tegen een verlichtingspaal. Het ongeval gebeurde kort na middernacht aan de oprit van de A19 in Geluwe, bij Wervik. Ze waren op slag dood.

“Nadia en Marnik vonden ­elkaar twee jaar geleden. Hij was een van mijn allerbeste vrienden, met wie ik elke ­vrijdagavond het weekend ­inzette”, vertelt Nadia’s broer Rik Himpe. “Bij een van die avonden met vrienden nodigde ik ook eens mijn zus uit. Haar vorige relatie was nog niet zo lang geleden op de klippen ­gelopen en ik wilde haar ­meenemen onder de mensen. Haar gedachten verzetten. En daar ben ik aardig in ­geslaagd”, vertelt hij. “Ik heb het vuur niet moeten aan­wakkeren, de vonken spatten er onmiddellijk van af.

Volgens Nadia’s broer ­hadden de twee fervente ­motards er allebei al een leven opzitten met verdriet en tegenslagen. “Maar sinds ze een koppel vormden, gingen de twee honderd procent voor hun relatie: smoorverliefd en vol goede moed om van hun tweede bestaan het allerbeste te maken. Hun huisje samen verbouwen, genieten van de vele tochtjes met hun motorfietsen en van mooie momenten met de kinderen, familie en vrienden.”

Op 16 juni stond een groot trouwfeest op Belgische ­bodem gepland. “Marnik en Nadia konden echter niet zo lang wachten. Vorige week hebben ze op hun reis door het Afrikaanse Gambia elkaar al eens het jawoord gegeven. Tijdens een huwelijks­ceremonie vol couleur locale.”

Onafscheidelijk

Het koppel was er samen met dochter Lisa en haar Afrikaanse man op reis, op zoek naar de roots van hun schoonzoon. “Dat Afrikaanse huwelijk was puur genieten”, ­vertelt Rik. “We mochten ­zaterdag op het paasfeestje nog via de foto’s en de ver­halen meeleven en zagen nog een laatste keer hoe dolgelukkig ze met elkaar waren. De twee straalden als nooit ­­te­voren. Jammer dat aan hun geluk zo abrupt een einde kwam. Het is natuurlijk ­onwezenlijk om twee geliefden in één klap te verliezen. Maar net als ze in het leven onafscheidelijk waren, zijn ze nu ook samen in de dood.”