9.000 euro voor daklozen dankzij één YouTube-filmpje

Brussel - De Brusselse daklozen krijgen een geschenk uit de hemel. Al zeker 9.000 euro wordt straks zomaar op straat verdeeld. Weldoener van dienst is de Brusselse vlogger Jonathan Lambinet (31), die het geld verzamelde via een pakkend filmpje op YouTube. “Mensen willen vandaag wél nog geven voor een goed doel. Maar ze willen ook zien waar het terechtkomt.”

“Nee... Echt? Is dat voor mij? Normaal krijg ik 10 of 20 cent, maar dit?” De daklozen zijn totaal van de kaart. Ze krijgen een paar tientallen euro’s toegestopt, bijlange geen fortuin, maar hun blik zegt genoeg. Ze omhelzen de jongeman die hen het geld gaf, vegen een traan weg. En zijn zo dolgelukkig dat er eindelijk iemand is die hen niet straal negeerde.

Het YouTube-filmpje – ‘Sociaal Experiment: Verdeel 1.500 euro onder daklozen’ – werd dit weekend al 340.000 keer bekeken. Het is van Jonathan Lambinet, een Brusselaar die met zijn videoblog WouldYouReact de mensen op straat een geweten schopt.

“Mensen geven niet zomaar”

“Deze keer had ik opgeroepen om geld in te zamelen voor daklozen, om te zien hoe die zouden reageren als ze eens bankbiljetten zouden krijgen”, zegt hij.

“Dat was moeilijk natuurlijk, mensen geven niet zomaar geld. Gelukkig heb ik na twee jaar vooral in Brussel en Wallonië al wat trouwe volgers verzameld. Die hebben de eerste centen gestort.”

Niet de markt, wel YouTube

Lambinet filmde hoe hij het geld en enkele hartverwarmende brieven uitdeelde, en zette het vijf dagen geleden op YouTube. Wat volgde, was enorm: “Plots begonnen veel meer mensen geld te storten. Omdat ze zagen dat het geld goed terechtkwam. In vijf dagen tijd is er nu al 7.500 euro extra bij, en de teller loopt. Onwaarschijnlijk. Ik had wel wat extra verwacht, maar absoluut niet zoveel.”

Het toont dat mensen anno 2017 wel degelijk nog geld geven aan goede doelen, zegt Lambinet. Alleen zijn de mechanismen veranderd. “Grote organisaties hebben het steeds moeilijker met inzamelingen op marktpleinen of aan huis, want mensen zien daarbij zelden waar hun geld terechtkomt.” “Als mensen wél het resultaat zien, dan halen ze daar ook zelfwaarde uit en zijn ze sneller geneigd om iets te geven.”

“De voorbije dagen kreeg ik veel reacties, zoals: Ik ben écht geraakt door het filmpje. Het heeft me overtuigd om de daklozen te steunen.”