Trump feliciteert Erdogan met omstreden overwinning

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan opgebeld om hem te feliciteren met de uitslag van het Turkse referendum, zo bevestigde het Witte Huis maandagavond de berichtgeving van het Turkse persagentschap Anadolu.

“Donald Trump sprak vandaag met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om hem te feliciteren met zijn recente overwinning in het referendum”, zo zei het Witte Huis enkele uren nadat Anadolu over het telefoongesprek berichtte.

De twee leiders bespraken ook “het Amerikaanse antwoord op het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime”, zo klonk het. Het Witte Huis doelde daarmee op de Amerikaanse raketaanvallen van zeven april op de Syrische luchtmachtbasis van waaruit de Syrische vliegtuigen vertrokken om een chemische aanval uit te voeren op Khan Sheikoun.

“President Trump bedankte Erdogan om de Amerikaanse actie te steunen, en de leiders erkenden dat de Syrische president Bashar al-Assad verantwoording moet afleggen voor zijn daden”, zei het Witte Huis.

De presidenten hadden het volgens het Witte Huis verder nog over de strijd tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië, en over “de noodzaak samen te werken in de strijd tegen het terrorisme”.