CLUBNIEUWS. KVO aast op tweede Rode Duivel, Standard-fans dromen van oude bekende

Versterkt KV Oostende zich na de komst van Nicolas Lombaerts opnieuw met een Rode Duivel? Opvallend was alleszins het bezoek van de familie van Dedryck Boyata aan de Versluys Arena dit weekend... Bij Standard moeten ze intussen op zoek naar een nieuwe coach, en de fans dromen van een oude bekende uit Portugal... Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Familie Boyata op bezoek in Versluys Arena

Opvallend bezoek dit weekend in Oostende. Een deel van de familie van Dedryck Boyata (26) zat op de tribune en zijn schoonpapa sprak even met Marc Coucke. Waarom? De verdediger werd onlangs met Celtic kam­pioen en zei toen dat hij niet aan een transfer dacht. Maar zowel voor Anderlecht (Belgische vervanger voor Kara) als voor Oostende (jongere vervanger voor Rozehnal die wellicht geen nieuw contract krijgt) kan de Rode Duivel een interessante piste zijn. Na Nieuwjaar was Boyata wel basisspeler bij Celtic, maar voorheen speelde hij niet veel.

Bij Oostende kan hij misschien toegevoegd worden aan het lijstje met interessante spelers na Stef Peeters (STVV), Nicolas Rajsel (Union) en zelfs Manuel Benson (Lierse). KVO-keeper Ovono zoekt dan weer een uitgaande oplossing. Hij werd al geciteerd bij Kortrijk, maar ook Waasland-Beveren is een potentiële nieuwe werkgever. Beveren stuurt in principe wel huurling Ibrahima Conte terug naar Oostende, waar de flankaanvaller wellicht geen toekomst meer heeft.

Standard-fans dromen van Conceiçao als coach

Aleksandar Jankovic is niet langer de trainer van Standard. De Rouches moeten dus alweer op zoek naar een nieuwe coach, hun zevende al in dik drie jaar. Ze willen een ervaren coach die staat voor discipline.

Peter Maes liet onlangs op TV Limburg weten open te staan voor Standard, maar in Luik wordt die piste halsstarrig ontkend. Ook Frank Vercauteren wordt als kandidaat opgeworpen. Die is vrij, maar zei altijd al dat een terugkeer naar België geen prioriteit is. Hij weigerde onlangs wel een voorstel als bondscoach van Ivoorkust, maar gaf aan dat hij liefst naar Frankrijk of Engeland wil. De Rouches zoeken alleszins een trainer die de wispelturige kleedkamer naar zijn hand kan zetten. Sportief directeur Olivier Renard ontkende vrijdag wel nog de twee bovenstaande coaches, maar hij had ook liefst gehad dat Jankovic kon blijven.

Bij de Luikse supporters is Sergio Conceiçao dan weer erg populair. De Portugees, in 2006 als Standard-speler winnaar van de Gouden Schoen, is evenwel naam aan het maken bij het Franse Nantes en lijkt daar niet meteen te zullen vertrekken. Bovendien is hij duur. Eric Gerets (met pensioen) en Michel Preud’homme (Club Brugge) zijn onhaalbaar, waardoor Standard ook in het buitenland speurt.

Hein dicht bij nieuw contract: “Eind deze week beweging”

Hein Vanhaezebrouck staat op het punt zijn contract bij AA Gent met één jaar te verlengen, tot juni 2019. De gesprekken zijn aan de vooravond van Play-off 1 opgestart en beide partijen willen er voor het einde van Play-off 1 helemaal uit zijn. Voorzitter Ivan De Witte gaf in deze krant aan dat er nog enkele punten moeten besproken worden en daarvoor moeten beide partijen nog minstens één keer samenzitten. We vroegen het Vanhaezebrouck gisteren op de man af: wanneer mogen we een doorbraak verwachten? “Och, ik denk dat er naar het einde van de week beweging in zal komen. Misschien al donderdag of vrijdag. We zien wel, het is een kwestie van tijd.”

Boeckx pakt penalty, Rubén fit voor Man U?

Net als op Kortrijk stopte Anderlecht-doelman Frank Boeckx een penalty, dit keer van Dimata. “Mijn geheim?”, lachte hij. “Ik wil niet te veel info over de trappers. Gewoon kijken en springen. De ref mag mij bedanken, want het was een totaal onterechte penalty. Nu is iedereen tevreden.” Tot zondag zag het er zelfs naar uit dat Boeckx zou spelen op Old Trafford. Europese keeper Rubén was op KVO geen bankzitter door een kuitblessure en Weiler zei: “Als Rubén dinsdag (vandaag, nvdr.) niet traint, is hij out voor United.” Gisteren was de Spanjaard evenwel weer actief op het trainingsveld.

Mazzu: “spelers moeten niet denken dat ze sterren zijn"

Charleroi baalde na de nederlaag tegen Gent. Een opeenstapeling van fouten leidde tot de enige treffer uit de partij, hoewel de Carolo's voor het overige weinig weggaven. Maar kansen creëren zat er ook niet meteen in. “Dit Charleroi teert op het collectief. Vandaag heb ik gemerkt dat enkele spelers dat vergeten waren”, aldus coach Felice Mazzu. Hij verwees duidelijk naar Mamadou Fall, die meer dan eens zijn verdedigende taken ‘vergat’ op te knappen. “De spelers moeten niet denken dat ze sterren zijn, nu we in Play-off 1 spelen. Het verschil is niet groot. Gent heeft niet zo veel kansen gecreëerd, terwijl het wel een ploeg is met veel offensieve kracht en snelheid. Nu telt enkele de match van zaterdag tegen Zulte Waregem.”

De 1m92 grote aanvaller Roman Ferber (23) tekende intussen voor twee seizoenen met optie bij Union. De gewezen bouwvakker is door een meniscusoperatie op een zijspoor verzeild geraakt bij Moeskroen, dat hem huurt van Charleroi.

Brugse belofte tekent profcontract

Gabriël Lemoine (16), broer van Brugse belofte Laurent Lemoine (18), tekende een eerste profcontract bij Club. Hij zette zijn krabbel voor drie jaar.