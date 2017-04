Mama openhartig over haar verdwenen libido

Op Mumsnet, een forum voor en door mama’s, kunnen moeders anoniem hun meest intieme ervaringen kwijt. Dat deed ook een vrouw, die zichzelf online DcQuinn noemt. Zij heeft drie kinderen, maar geen libido meer. Haar getuigenis leidt tot veel reacties van dames die het probleem herkennen.

De mama schrijft eerlijk dat zij maanden zonder seks kan, terwijl haar echtgenoot veel meer behoefte heeft om te vrijen. “Dit is de eerste keer dat ik iets post”, begint ze. “Ik zie veel vrouwen schrijven dat ze het gevoel hebben dat hun partner niet tevreden is met één keer seks per week. Nu begin ik te voelen dat ik een probleem heb: ik zou maanden zonder kunnen. Het kan me niet meer schelen. Mijn man is fantastisch en heeft het geduld van een heilige, maar ik voel me slecht in zijn plaats. Ik vraag me gewoon af wat er in hemelsnaam met me scheelt. We zijn veertien jaar samen en ik bewonder hem enorm. Ik heb een kind van vijftien jaar en mijn twee jongste oogappels zijn drie en zestien weken. Ik heb me ooit ook al zo raar gevoeld als nu, voor ik de twee laatste kinderen kreeg. Dus: wat is er met me aan de hand?”, schrijft ze.

Het berichtje maakte duidelijk een en ander los bij vrouwen, want de reacties van zij die zich exact hetzelfde voelen stroomden snel binnen. Sommigen onder hen geven zelfs toe dat ze het niet erg zouden vinden als ze voor de rest van hun leven geen seks meer zouden hebben. “Dit is geen advies. Ik wil gewoon laten weten dat je niet alleen bent. Ik zou een gelukkig leven kunnen leiden zonder seks. Het interesseert me helemaal niet. Ik ben 25 jaar en heb twee kinderen. Ik heb ook een fantastische man met veel geduld”, staat er onder meer te lezen.

“Het idee dat ik opnieuw seks moet hebben maakt me angstig. Ik ben momenteel vrijgezel en ik zou graag iemand ontmoeten, maar ik wil gewoon geen seks”; bekent een zekere Summerfling. “Ik ben 31 en heb één keer seks gehad sinds mijn kindje, nu twee jaar, werd geboren. Ik wil niet alleen geen seks met mijn partner. Ik wil nooit meer vrijen”, laat Elledouble eerlijk weten.