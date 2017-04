Club Brugge zakt helemaal weg in onze titelbarometer

Niet alleen de temperatuur zakt de komende dagen richting vriespunt, ook de titelkansen van Club Brugge naderen het nulpunt. Het laatste resultaat van onze titelbarometer is immers duidelijk: de lezers van Het Nieuwsblad hebben de regerende landskampioen helemaal afgeschreven.

Club Brugge begon Play-Off 1 met evenveel punten als Anderlecht. Twee gelijke spelen en een nederlaag verder lijkt de titel ver, ver weg. Rivaal AA Gent haalde blauw-zwart al bij, beide teams staan nu liefst zes punten achter op leider Anderlecht.

Dat is eraan te merken in onze titelbarometer: Anderlecht begon al als favoriet (52%) aan de slag om kampioenschap en zit intussen al aan 69%, Club zakte in drie speeldagen van 24% naar amper 6%. AA Gent springt omhoog, van 13% naar 23%. Benieuwd hoe de barometer er na volgend weekend uitziet: zondag om 18u bezoekt Club Brugge Anderlecht. Daar verliezen en de titeldroom is helemaal voorbij...

