Pasen in Hollywood: zo vierden de sterren

Van Kim Kardashian tot Victoria Beckham: ook wereldsterren zaten de afgelopen dagen tussen de paaseieren. Een overzicht van hun paasfeest, waarvan ze maar al te graag kiekjes deelden via Instagram.

Model Chrissy Teigen en haar gezin kregen de Paashaas, die er op zijn paasbest uitzag, over de vloer en maakten er een foto mee.

Een bericht gedeeld door chrissy teigen (@chrissyteigen) op 6 Apr 2017 om 12:37 PDT



Ontwerpster Victoria Beckham geen humor? Haar vertolking van konijn met een maskert is alvast behoorlijk grappig.

Happy Easter fashion bunnies!! Kisses from the sunshine x ???? x VB Een bericht gedeeld door Victoria Beckham (@victoriabeckham) op 16 Apr 2017 om 9:45 PDT

Acteur Orlando Bloom poseerde met konijnenoren, maar kocht ze wellicht niet. Het etiket hing er immers nog aan...

happy #easter to those who celebrate?? Een bericht gedeeld door Orlando Bloom (@orlandobloom) op 16 Apr 2017 om 8:26 PDT

Acteur Josh Duhamel, de man van Fergie, speelde met paasfilters en hij zette virtuele konijnenoren op.

Happy Easter ya bunch of goofs Een bericht gedeeld door Josh Duhamel (@joshduhamel) op 16 Apr 2017 om 7:14 PDT

Zanegres Mariah Carey en haar ex-man Nick Cannon zijn nog steeds goede vrienden en brengen het paasfeest samen door met hun tweeling. En of het er gezellig uitzag. All I want for Easter...

Easter with #demkids #moments #rocandroe #easter #family ???????????? @nickcannon Een bericht gedeeld door Mariah Carey (@mariahcarey) op 15 Apr 2017 om 3:48 PDT

Realityster Kourtney Kardashian deelde een foto vanuit de oude doos. Daarop is te zien hoe zij en haar jongere zus Kim Kardashian paaseieren rapen.

???? Een bericht gedeeld door Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) op 16 Apr 2017 om 8:20 PDT

Kim Kardashian deelde dan weer een foto van haar man Kanye als konijn, dat ze Dadye noemde.

Dadye ?????? Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 16 Apr 2017 om 7:15 PDT



Filmster Sofia Vergara organiseerde een heuse paasbrunch en een chocoladen paashaas lag in stukken. "We eten hem helemaal op", schreef ze bij de foto.