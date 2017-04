COLUMN. Club Brugge moet in de leer bij Anderlecht

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Wim,

Geloof jij in een hogere macht? In Brugge en omstreken viert het geloof dezer dagen nochtans hoogtij, want behoudens een mirakel zal het fiere Club zijn titel eind mei niet verlengen. De citroen is uitgeperst, dat geeft zelfs de eeuwig strijdvaardige Michel Preud’homme tegenwoordig toe. Zo lijdzaam de Brugse coach gisteren ook op zijn bank zat! Was het een signaal aan de Geschillencommissie: “Ik kan me wel inhouden (als ik dat wil)”? Een signaal aan zijn spelers: “Los het nu zelf maar eens op”? Of - zoals hij het zelf verwoordde - “Waarom moest ik blij zijn? We stonden toch nog niet op voorsprong?”

In sombere tijden wil men in Brugge al eens snel vervallen in parabels over hoe het had kúnnen lopen: gisteren waren de twee discutabele strafschoppen die blauw-zwart in deze play-offs al moest incasseren gespreksstof, in het verleden verijdelden de intussen beruchte owngoal van Thomas Meunier tegen Anderlecht, en iets langer geleden de in het Astridpark - tot tweemaal toe! - onterecht afgevlagde Carlos Bacca al titels voor Club. Het ontlokte Preud’homme de uitspraak: “Ik hoop dat de goden een keer mét ons zijn.”

Te beginnen met die al zo lang nagejaagde zege op het veld van Anderlecht? Vergeet het! Club Brugge trok in de afgelopen 19 jaar al met betere kaarten naar Brussel, maar faalde elke keer. En nu zou het - na de slechtste start ooit in de play-offs en mogelijk zonder Preud’homme - wel het mirakel van de Wederopstanding realiseren? Daarvoor valt de wedstrijd een week te laat op de liturgische kalender.

Kijk dan naar Anderlecht: het voetbal is niet echt goed, zelfs niet van het niveau dat Club Brugge vorig seizoen in deze periode haalde. Maar paars-wit heeft zijn prooi al in zijn klauwen. En als het verleden ons één ding heeft geleerd, dan wel dat Anderlecht weet hoe het een prijs over de meet moet slepen. Anders verzamel je geen 33 landstitels. Die waren heus niet allemaal het gevolg van champagnevoetbal, maar wel van een traditie van “winnen boven alles”. Dat zit in het DNA van die club (in tegenstelling tot het DNA van de Club Brugge-spelers). Dié factor, meer dan alle andere, bepaalt dit seizoen wie kampioen wordt. Daar kan zelfs geen gebedsmarathon iets aan veranderen...

Groet, Jef