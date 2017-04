Theresa May kondigt vervroegde verkiezingen aan in Verenigd Koninkrijk

Brits premier Theresa May heeft in een onverwachte persconferentie dinsdagmiddag aangekondigd dat er nieuwe verkiezingen zullen georganiseerd worden in het Verenigd Koninkrijk. Die zullen plaatsvinden op 8 juni. Normaal gingen er pas in 2020 weer verkiezingen zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Deze ochtend kwam de melding uit het Verenigd Koninkrijk dat premier May op de middag een mededeling zou geven vanuit haar ambtswoning, in Downing Street 10. Het werd daarbij niet gezegd waarover het juist zou gaan. Al snel kwam de geruchtenmolen op gang, want zo’n onverwachte persconferentie bij de ambtswoning gebeurt alleen bij belangrijke momenten. En het bleek ook een belangrijk moment: May kondigde aan dat de Britten op 8 juni naar de stembus zouden moeten voor vervroegde parlementsverkiezingen.

AFP Foto: AFP

Brexit

Die verkiezingen zijn volgens May nodig omdat andere partijen tegen de Brexit-plannen van de regering zijn. “De overheid heeft een plan voor de Brexit die het Verenigd Koninkrijk toelaat om weer de controle te krijgen over z’n eigen wetten en grenzen”, zo zei May. “Dit is de juiste benadering, maar andere partijen zijn ertegen. Terwijl er eigenlijk eensgezindheid nodig is in Westminster, in plaats van verdeeldheid.”

Als die verkiezingen niet nu zouden plaatsvinden, dan betekent dit dat de slotfase van de onderhandelingen over de Brexit met de EU samenvallen met de start van de volgende verkiezingscampagne, en dat is niet opportuun. De Britse premier voegde er nog aan toe dat ‘met tegenzin tot deze beslissing is gekomen’.

Enige manier voor stabiliteit

“Laat ons het risico om onzekerheid en instabiliteit weghalen”, zegt May. “Dat doen we door het land het sterkste leiderschap te geven dat het nodig heeft. Een stembusgang is de enige manier om stabiliteit voor de komende jaren te kunnen garanderen.”

May daagt de oppositiepartijen uit om deze vervroegde verkiezingen te aanvaarden, om dan het volk te laten beslissen. Daarom zal May met die vraag voor vervroegde verkiezingen naar het parlement trekken. Om de verkiezingen ook echt te kunnen uitschrijven, is een tweederdemeerderheid nodig bij de parlementsleden. Aangezien Labour, de belangrijkste oppositiepartij, al langer voorstander is van nieuwe verkiezingen, lijkt het een formaliteit om die verkiezingen door het parlement te laten goedkeuren.

Onrust op de beurzen

De aankondiging dat May een toen nog onbekende verklaring zou afleggen, veroorzaakte dinsdagvoormiddag al meteen heel wat onrust op de Britse beurzen. De pond, de Britse munt, kreeg al meteen een aantal klappen. Net na de aankondiging van May gingen de beurscijfers weer richting licht herstel.

Not sure what Theresa May's statement is about, but the sterling currency markets have already reacted... pic.twitter.com/jdsSliZuSo — Paul McNamara (@PGMcNamara) April 18, 2017

And here's The City's reaction to snap election call - quick rebound after falling first thing when statement was announced... pic.twitter.com/goOt12CeBS — Paul McNamara (@PGMcNamara) April 18, 2017