Ontmoeting tussen vader en zoon Schmeichel levert heerlijk commentaar van Jamie Vardy op

In zijn hoogdagen vierde doelman Peter Schmeichel succes na succes met Manchester United. Nu is de Deen voetbalanalist en is het zijn zoon die titels pakt: vorig seizoen won Kasper Schmeichel de titel met Leicester, vandaag wacht de Champions League-kwartfinale tegen Atletico Madrid. En zo kwamen vader en zoon mekaar tegen bij het oefenveld van Leicester. “Hier is hij, de grote ster”, grapte Peter toen hij zijn zoon tegenkwam. Waarop ploegmaat Jamie Vardy gevat insprong: ‘It’s bring your father to work day’.